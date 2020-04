I giovani si muovono: "Una mano a tutti quelli che da soli non ce la fanno"

La Spezia - Si chiama 'Apanciapiena' ed è un’iniziativa nata dai giovani della Spezia per aiutare, in questo momento di forte difficoltà, le persone che sono più soggette all’emergenza, per motivi economici o di limitata mobilità. Raccolta, conservazione e distribuzione di alimenti, tutto nato da una telefonata, come spiegano i promotori dell’iniziativa Niccolò Favia e Massimo Scognamillo: “Ci siamo organizzati in pochissimi giorni, tenendo in considerazione il quadro normativo attuale: è fondamentale agire rispettando le norme sanitarie e le ordinanze vigenti. Abbiamo definito la struttura dell’iniziativa solidale in questo modo: ogni quartiere è presidiato da uno o più volontari così da rivolgere il nostro servizio a ogni zona della città, nessuna esclusa. Ognuno di questi gruppi di lavoro, persone inserite nel tessuto sociale del luogo in cui risiedono, ha una certa autonomia Per ogni quartiere è previsto un responsabile, lo scopo di tutti noi è aiutare il maggior numero di persone possibili".



La curiosità ha spinto tanti ragazzi e ragazze a proporsi come volontari di 'Apanciapiena', hanno quasi tutti meno di trent’anni, i volontari. "Molto ci sta aiutando il passaparola, lo stesso vale per i social-media" - continuano Niccolò e Massimo -, le adesioni sono state molte più di quelle che loro si aspettassero, non immaginavano di ricevere un simile riscontro da parte di tanti, della loro generazione che, fino a questa iniziativa, nemmeno li conoscevano, “questo, è il caso di dirlo, ci ha molto emozionato”. E per impedire che il numero crescente di volontari rendesse difficoltoso il coordinamento degli stessi, l’iniziativa solidale ha dovuto stabilire un graduale inserimento dei volontari nel suo organigramma, evitando così assembramenti e garantendo la piena funzionalità dell’intera operazione ma c’è spazio per tutti.



Le collaborazioni sono state numerose: 'Apanciapiena' ha ricevuto donazioni da parte di molti, tra i quali non sorprende la presenza di alcuni artisti spezzini. Tra questi York One il quale ha creato un’opera che sarà protagonista di un’asta di beneficenza. Il ricavato dell’operazione sarà assegnato ad 'Apanciapiena' impiegherà la somma per comprare alimenti e beni di prima. Questi prodotti saranno poi distribuiti alle persone che ne hanno bisogno. Anche la musica si è mobilitata: il rapper emergente David Martuccio, in arte “Horus” ha realizzato un freestyle per promuovere, presso il suo pubblico, il tema della donazione alimentare. Alcune farmacie (come la Bonaschi) si sono proposte di sostenere 'Apanciapiena' donando gli elementi necessari alla sanificare gli alimenti prima del loro stoccaggio nei locali del bar Crema&Cioccolato di Piazza Mentana. "Nonunadimeno" La Spezia, declinazione cittadina del movimento transfemminista globale per la tutela dei diritti delle donne e LGBTQI+) ha anch’essa contribuito con significative donazioni di generi di prima necessità. “Ci teniamo a sottolineare che siamo un’iniziativa no-profit. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di sostegno se non quello che ci ha raggiunto dagli individui. Ci siamo mossi con le nostre forze: la parola che più ci rappresenta è: trasparenza. Abbiamo dei registri dove è annotato tutto ciò che raggiunge il nostro magazzino, così come ogni cosa che lo lascia. Nostro compito è produrre un resoconto, a fine giornata, di quante persone ci hanno portato qualcosa e, di conseguenza, di quante siamo stati in grado di aiutare. Quotidianamente, proponiamo inoltre delle dirette sui nostri canali social nelle quali raccontiamo ciò che ha contraddistinto, la nostra giornata di attivisti. Facciamo questo senza filtri, ammettendo difficoltà e possibili errori".



Ai ragazzi e alle ragazze piace pensare in grande. Senza limiti, hanno cancellato dal loro vocabolario la parola: “impossibile”. Su questo punto raccontano che, la domanda più frequente che ricevono da parte dell’utenza è: “quante volte potete aiutarci?” e la loro risposta è sempre la stessa: “sempre!” Si sono attrezzati infatti, accogliendo le richieste di alcuni residenti, con interventi ripetuti con regolarità e che hanno come soggetto le stesse persone (supporto a cadenza settimanale o mensile). Un progetto che scaturisce da un forte desiderio di riscatto sociale: dare vita a un progetto nel quale, chiunque, possa fare la differenza, che partecipi alla raccolta alimentare o come volontario, per la distribuzione. Una mobilitazione, come si è visto, con una forte connotazione generazionale è un insindacabile desiderio di indipendenza che, in ogni caso, vede per il futuro la possibilità di nuovi interlocutori, come gli enti pubblici e altri soggetti già attivi nel panorama del no-profit". Per trovarli su Instagram cercare "APANCIAPIENA_20", su Facebook "APANCIAPIENA".