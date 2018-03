I "giovani" di Don Hugo trovano posto all'ex Vaccari

La Spezia - L'anno 2018 è iniziato con ottime novità per i giovani fondatori di “Crescere Insieme APS”, una nuova associazione di promozione sociale che si occupa di attività ludico-ricreative, di formazione culturale, ma soprattutto di gestione e organizzazione di centri estivi e invernali.

L'associazione, guidata dal presidente Marco Pandolfino, ha sede legale in Via del Molinello 30 in località Prati di Vezzano. La canonica della parrocchia ospita, da quasi dieci anni, “i giovani” di Don Hugo che prevalentemente si sono sempre occupati di centri estivi nella provincia della Spezia.



Sabato 17 marzo l'associazione inaugura ufficialmente il suo operato presso l'Opificio Calibratura dell'area ex Ceramica Vaccari in località Ponzano Belaso. Dalle 16 grandi e piccoli sono invitati all'evento aperto al pubblico di presentazione delle attività. I più piccoli saranno intrattenuti dai volontari presso l'adiacente sala compleanni “Sportforfun”; al termine del pomeriggio verrà offerto un rinfreso.

Per maggiori informazioni potete contattare la pagina FB dell'Associazione (“Crescere Insieme – Associazione di Promozione Sociale”) o inviare una mail all'indirizzo apscrescereinsieme@libero.it