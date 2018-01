I giornalisti spezzini festeggiano la ricorrenza del loro patrono

La Spezia - Come ogni anno i giornalisti e le giornaliste della provincia spezzina, sia della carta stampata sia delle testate televisive e online, si sono ritrovati, su invito del vescovo e della diocesi, per festeggiare il loro patrono san Francesco di Sales, la cui ricorrenza cade il 24 gennaio. Quest’anno, come già nel 2017, l’incontro si è svolto a Castellazzo, ospiti della comunità di clausura delle monache benedettine. Il vescovo monsignor Luigi Ernesto Palletti, colpito come tanti alla Spezia dalla sindrome influenzale di questo periodo, non ha potuto intervenire. La Messa, nella chiesa del monastero, è stata così celebrata dal vescovo emerito Bassano Staffieri, egli stesso giornalista pubblicista, assistito dal diacono Pier Ciro Steardo, responsabile dell’ufficio diocesano comunicazioni sociali. All’omelia monsignor Staffieri ha ricordato i tratti salienti della figura del santo patrono di tutti i giornalisti. Dopo la Messa, i presenti si sono ritrovati nella biblioteca del monastero, dove il vicario generale monsignor Enrico Nuti ha presentato l’iniziativa della diocesi che si è poi tenuta ieri, sabato, nel salone di Tele Liguria Sud: un convegno sui temi della dottrina sociale della Chiesa ed in particolare su quelli del lavoro alla luce della recente Settimana sociale dei cattolici italiani. Non è mancato un richiamo alla figura di Itala Mela, beatificata lo scorso anno ed ella stessa oblata benedettina, della quale il monastero di Castellazzo ospita un piccolo museo di documentazione. Al termine ci sono stati l’immancabile foto ricordo di gruppo e il pranzo consumato insieme nel refettorio del monastero. Una quarantina in tutto sono stati i giornalisti presenti.