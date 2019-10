I geometri di AgePro si addestrano in ottica Protezione civile

La Spezia - Venerdì 18 Ottobre i Geometri Spezzini hanno partecipato alla giornata di chiusura della settimana Nazionale della Protezione Civile intervenendo al seminario organizzato dalla sezione Ligure di A.Ge.Pro (Associazione Geometri Volontari per le Emergenze).

L'evento tenutosi nella sala conferenze del Collegio dei Geometri di Genova ha avuto come tema: “DALL’ALLERTAMENTO ALL’ATTIVITÀ SUL CAMPO: IL CONTRIBUTO DEL GEOMETRA NEL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE” , dove nel contesto della manifestazione si è mirato anche a promuovere l'attività del volontariato in ambito tecnico e a sensibilizzare in particolar modo gli iscritti ai vari ordini professionali operanti nel settore.

Svariati i temi trattati e numerose le personalità presenti; di grande interesse "come nasce l'allerta meteo in Liguria", che ha visto l'intervento dell' Ing. Federico Grasso (ARPAL) fino al "significato della settimana Nazionale della Protezione Civile" e la "figura professionale del Geometra nella Protezione Civile"; tematiche relazionate dal Referente Regionale di A.Ge.Pro Liguria, nonché Presidente del Collegio dei Geometri di Genova Paolo Ghigliotti; sono inoltre intervenuti i rappresentanti degli ordini professionali tecnici della Provincia di Genova quali Architetti, Ingegneri e Periti.

La giornata è culminata con le "testimonianze tecnico-umane" dei geometri operatori AEDES e FAST quali certificatori con differenti mansioni del Dipartimento di Protezione Civile sull’agibilità di un’edificio colpito da sisma, dei geometri ausiliari ai COC (Centri Operativi Comunali) ed ai preposti al Data Entry (implementatori presso la sede operativa del Dipartimento delle schede di rilievo AEDES e FAST degli immobili ispezionati).

Nell'evento sismico che ha colpito il Centro Italia nell'agosto e nell'ottobre 2016 ha visto impegnati 86 Geometri Liguri di A.Ge.Pro di cui 45 della Provincia di Genova, 14 della Provincia di Imperia e 27 della Provincia della Spezia; questi tecnici sono intervenuti in ben 60 comuni del “cratere” appartenenti a 9 Provincie (L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Ascoli Piceno, Macerata, Perugia Terni e Rieti ) distribuite in 4 Regioni (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) arrivando ad ispezionare e compilare schede AEDES per circa 1500 edifici.

Nell’ambito del convegno, la sezione provinciale di A.Ge.Pro ha contribuito con gli interventi e le testimonianze del Geometra Stefano Vannucci (operatore abilitato AEDES), dei giovani colleghi Terenzio Dazzini (geometra ausiliario di supporto ai centri operativi comunali - C.O.C) e Michael Elisei (addetto all’inserimento dati di censimento danni - Data Entry).



Un raro patrimonio di esperienze nella gestione delle emergenze e delle criticità del territorio in fase pre e post emergenziale che la categoria dei Geometri (promotrice e capofila a livello Nazionale per esperienza e numero di volontari intervenuti), può mettere a disposizione della collettività anche in tempi non emergenziali grazie al volontariato gestito da A.Ge.Pro di tecnici Geometri liberi professionisti.