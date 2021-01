I genitori della prima nata 2021 in visita a Palazzo civico

La Spezia - C'era la promessa di vedersi non appena tornati a casa, vista l'impossibilità di effettuare la tradizionale visita in ospedale nel giorno di Capodanno. E questa mattina Marianna Poliseno e Giuseppe Maselli, genitori della piccola Morena, la prima nata 2021 all’Ospedale Sant’Andrea della Spezia, hanno fatto visita al sindaco Pierluigi Peracchini che, insieme all'assessore Giulia Giorgi, ha consegnato loro una pergamena ricordo e un buono di 300 euro come dono beneaugurante per la famiglia.