I flash mob li organizza l'amministratore, una storia da Mazzetta

La Spezia - L'appuntamento è alle 18 in punto per ritrovarsi e cantare assieme, per esorcizzare quella paura e la malattia che da settimane stanno tenendo tutti in casa. Se i medici, infermieri, personale sanitario lottano senza sosta per combattere un male nuovo e che ogni giorno si porta via delle vite, chi ne è fortunatamente fuori cerca di aiutare gli altri con una canzone oppure con il simbolo d'eccellenza del Paese: l'inno di Mameli.

I flash mob in lungo e in largo in tutto il paese sono cominciati così, per sentirsi parte di qualcosa e anche meno soli.



Ma ci sono questioni che vanno al di là della cantata sul balcone. E' la storia di Matteo, amministratore di condominio a pochi passi dal cuore del quartiere di Mazzetta. Da qualche giorno lo stabile che amministra e i suoi inquilini non si sono persi un flash mob. E Matteo è un po' il regista di tutto: "L'appuntamento è alle 18 tutti i giorni. E' un modo alternativo per stare insieme, la situazione è complessa per tutti. Il nostro poi è un condominio un po' atipico: cerchiamo di stare insieme anche al di là delle occasioni comandate. L'altro ieri ad esempio, con le dovute misure di sicurezza, abbiamo lavato insieme le scale perché al momento il servizio esterno è sospeso. Cerchiamo di stare uniti, ogni giorno chiamo gli inquilini per sapere se va tutto bene oppure se i più anziani hanno bisogno di spesa o altro. Ci si aiuta sempre, ma in questo momento ancora di più".