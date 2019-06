I fedeli e la fratellanza universale, il vescovo ospite degli islamici

La Spezia - Il vescovo Luigi Ernesto Palletti è intervenuto l’altro sabato alla Spezia, nei locali del centro islamico del Canaletto, all’incontro promosso dalla commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e il centro islamico “Arrahman”. Introdotti da don Francesco Vannini, i due relatori, Riccardo Burigana, direttore del centro studi per l’Ecumenismo in Italia e docente di Storia ecumenica della Chiesa presso l’Istituto di studi ecumenici di Venezia, e Adnane Mokrani, teologo musulmano e docente di Studi islamici a Roma, all’Università Gregoriana e al Pontificio istituto di studi arabi e di islamistica, hanno discusso sull’importante dichiarazione congiunta firmata nei mesi scorsi ad Abu Dahbi, nella penisola araba, da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al–Azhar Ahmad Al – Tayyeb. Si è così parlato del contributo che i fedeli di entrambe le religioni monoteiste possono dare allo sviluppo della fratellanza universale per la pace e per il bene comune. Il vescovo Palletti, nel corso dell’incontro, ha voluto portare un suo personale contributo, molto apprezzato da tutti i presenti.