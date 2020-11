I cento anni di Maria Rosa: "Tanta frutta e verdura di stagione e mezzo bicchiere di vino a pranzo"

La Spezia - Soprattutto di questi tempi, raggiungere il traguardo del secolo di vita è qualcosa da festeggiare. Oggi tocca alla signora Maria Rosa Raso.

Alla Spezia dal 1953, ha messo al mondo la bellezza di sette figli che la definiscono "un generale come mamma".

A 5 anni era già nei campi a raccogliere le olive e ha lasciato gli studi in seconda elementare, ma divora i libri di generi vari generi, compresa la storia.



Maria Rosa, spiegano i figli, ha regole ferree per i pasti. La mattina latte con il pane o qualche biscotto. Alle 11 prepara da mangiare e per le 12.30 è a tavola per il pranzo che conclude con l'immancabile moka. L'alimentazione è sana da sempre: pochi piatti, molte verdure, ortaggi di stagione, frutta di stagione e a mezzogiorno 1/2 bicchiere di vino vero.

Dopo il riposino quotidiano e un po' di televisione (non perde una puntata di Geo&Geo, su Rai 3) alle 17 è il momento di iniziare a pensare alla cena delle 18.30. La giornata si avvia a conclusione con "I soliti ignoti", trasmissione dopo la quale è il momento di andare a letto.



La signora Maria Rosa fa i calzini per i nipoti, le coperte in lana e qualche anno fa ha vinto il primo e il secondo premio di Coop Liguria per le ricette della pasta e fagioli e dei fagioli cotti (per 4 ore). È molto attenta a tutto, benvoluta e rispettata.

Le sue regole sono da sempre togliersi le scarpe appena si entra in casa e lavarsi spesso le mani (ben prima che fosse un consiglio dell'Oms e dei governi di tutto il mondo).



Per il compleanno una torta e il grande affetto di chi le sta accanto. Auguri Maria Rosa!