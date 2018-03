I casting di "Caduta libera" arrivano alle Terrazze

La Spezia - Il centro commerciale Le Terrazze è pronto per accogliere un altro appuntamento dedicato all’intrattenimento: domenica 18 marzo, a partire dalle 15, si terranno i casting ufficiali del programma tv “Caduta Libera”, l’unico gioco in cui i concorrenti vengono eliminati… con una divertentissima caduta. Il quiz televisivo, condotto dal simpatico Gerry Scotti e in onda tutti i giorni nella fascia preserale di Canale 5, farà infatti tappa a Le Terrazze per scovare tanti intrepidi partecipanti pronti a lanciarsi nella nuova edizione 2018. In ogni puntata il concorrente si troverà al centro di una pedana, posizionata sopra a una botola pronta ad aprirsi al primo errore, e dovrà eliminare i suoi avversari in degli scontri a suon di domande e indovinelli. Gli sfidanti che riusciranno a rispondere in pochi secondi alle domande poste dal presentatore resteranno “in piedi” e, caduta dopo caduta, l’ultimo duellante rimasto avrà la possibilità di vincere un ricco montepremi.



Tutti coloro che desiderano partecipare alla tappa spezzina delle selezioni di “Caduta Libera” al centro commerciale Le Terrazze dovranno presentarsi alle ore 15:00 mettendosi in coda presso il Desk accoglienza nella zona di accesso alle selezioni.