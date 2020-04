I cassoni per recuperare la Costa Concordia affondati nel golfo per fare un molo

La Spezia - Il via libera alla variante di progetto è arrivato qualche mese fa dal Ministero dell'Ambiente. L'ampliamento di Porto Lotti non si farà più con il classico molo sostenuto da palancole infisse nel fondale, ma con una tecnica più semplice e a suo modo innovativa. Saranno quattro parallelepipedi di acciaio affondati in fila, uno dietro l'altro, poi collegati tra di loro da giunti mobili e infine ricoperti da una colata di calcestruzzo a creare il camminamento che accompagna ai posti barca. La particolarità è che quei manufatti sono, in qualche modo, già diventati "famosi" qualche anno fa. Si tratta infatti degli stabilizzatori che furono saldati al relitto della Costa Concordia e che raddrizzarono e riportarono a galla l'enorme nave per permetterne il traino fino a Genova.

Alti venti metri, larghi la metà, profondi oltre undici e pesanti 400 tonnellate ciascuno. Ne servirono dodici per liberare l'Isola del Giglio dalla lugubre presenza. Furono costruiti a suo tempo da Fincantieri e dopo l'utilizzo avviati inizialmente a demolizione. Forse tuttavia avranno un destino diverso e sarà proprio il Golfo delle Spezia a sperimentarlo. Dopo essere stati prelevati dallo scafo della Concordia durante le opere di demolizione, sono arrivati nel 2017 al cantiere della Piombino Industrie Marittime. E' qui che sono in preparazione anche in queste settimane in vista del trasferimento alla Spezia, che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno.



Saranno appoggiate al fondale a formare un frangiflutti parallelo a quello che difende il lato settentrionale del porto turistico, dove è collocato l'eliporto, creando uno spazio per imbarcazioni superiori ai trenta metri. Essendo già zavorrati di loro, gli sponson andranno a fondo naturalmente e potranno essere in seguito riempiti di acqua attraverso delle valvole apposite. Proprio come successe quando furono applicati alla Concordia, il peso del fluido immesso all'interno dei cassoni aveva applicato la forza di rotazione per riportare in assetto la nave da crociera, e poi rallentato la spinta stessa entrando in mare a loro volta.

Il ministero non ha solo accettato la variante, ma il dirigente che ha valutato la richiesta, l'architetto Gianluigi Nocco, sembra sottolinearne i vantaggi. Tra questi il fatto che le strutture previste non prevedono movimentazione del fondale e utilizzo di risorse naturali, il posizionamento non comporta emissioni in atmosfera né di rumori. I fondali su cui poseranno "non presentano tracce di flora marina essendo caratterizzati da uno strato di fanghi e melma, pertanto non può esservi alcun impatto sulla componente flora e vegetazione. A suo parere non incide in alcun modo sul paesaggio circostante, poiché "i nuovi pontili si inseriscono a ridosso di un molo preesistente del Porto Lotti non modificando in alcun modo la percezione visiva del contesto". Ultimo vantaggio: riempiti nuovamente d'aria potranno essere rimossi dal fondale in futuro.