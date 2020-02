I bambini della scuola 'Nello Olivieri' imparano i segreti dell'alimentazione con la Croce Rossa

La Spezia - Un ciclo di lezioni sulla corretta alimentazione con delle “maestre” diverse dal solito. Lo ha organizzato la Croce Rossa della Spezia alla scuola elementare “Nello Olivieri” di Rebocco: a “salire in cattedra” in via eccezionale sono state le volontarie del gruppo dei Giovani CRI, che hanno coinvolto i bambini della 3^A, 4^A e 4^B in una serie di riflessioni sull’importanza dell’alimentazione per il benessere fisico.



Gli studenti hanno anche risposto a domande sulle loro abitudini personali: “Quante volte mangi durante il giorno?”, “Fai colazione?”, “Quante volte mangi frutta e verdura?”, “Descrivi un pranzo e una cena tipica a casa”, “Qual è il tuo piatto preferito?”. Un modo per capire, insieme alle volontarie della Croce Rossa, i segreti dell’alimentazione per seguire uno stile di vita sano e sicuro. L’obiettivo delle lezioni è ridurre i fattori di rischio, che possono avere un’incidenza significativa sulla salute fin dalla giovane età, insegnando ai bambini a compiere scelte consapevoli anche in materia di alimentazione.



L’attività rientra fra le iniziative di prevenzione svolte regolarmente sul territorio dalla Croce Rossa della Spezia: nel 2019 i Giovani CRI hanno sensibilizzato 230 bambini alla corretta alimentazione, sia nelle piazze che nelle scuole.