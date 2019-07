I bambini della scuola Genova a cena con la maestra... 36 anni dopo

La Spezia - Dopo trentasei anni è stata organizzata una cena di classe per far ritrovare i 'bambini' della scuola elementare 'Genova' di Pitelli', a cui ha partecipato l'amata maestra Liliana Sergi. Ormai adulti, gli ex alunni non hanno mai spezzato quel legame costruito tra i banchi di scuola e si sono incontrati per celebrare la maestra che li ha accompagnati al primo esame della loro vita, quello di V elementare. Ecco chi c'era alla cena: Federico Barli , Alessio Napoli , Daniela Taverna , Giuseppina Rubano , Massimiliano Padula, Massimiliano Foligni,Alessio Napoli, Ivan Rebolini, Simona Torri, Greta Bellazzini, Andrea Peri, Federico Ortu.