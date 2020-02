I bambini della materna disegnano al sindaco la città che vorrebbero

La Spezia - Questa mattina il Sindaco Pierluigi Peracchini ha fatto visita all’Istituto Piccole Suore della Divina Provvidenza che all’interno della sua struttura ospita la scuola materna e una casa di riposo per signore anziane. Durante la visita, i bambini hanno accolto il Sindaco con canti tipici spezzini e con delle bandierine tricolore, da loro realizzate, raffiguranti lo stemma della Città della Spezia. Inoltre, al Sindaco Peracchini è stato regalato un quaderno contenente i disegni realizzati e colorati dai quasi novanta bambini della materna, per raffigurare la città che vorrebbero.



«L’Istituto rappresenta una preziosa realtà nella comunità spezzina e un grande punto di riferimento per il quartiere del Favaro, e non solo – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini –. Le suore, le maestre e tutto il personale si occupano dei bambini più piccoli con la scuola materna e l’istituto si occupa anche degli anziani con la casa di riposo per signore anziane. Una realtà preziosa che contribuisce in modo importante al consolidamento della nostra comunità. Ringrazio la madre superiora per l’invito e ringrazio tutti i bambini che mi hanno accolto così calorosamente mostrandomi i loro disegni e le loro attività quotidiane».