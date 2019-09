I Ragazzi della Chiappa lanciano la Festa di fine estate: una domenica per i bambini

La Spezia - Domenica 22 settembre "I Ragazzi della Chiappa", insieme all'associazione Tandem, organizzano la "Festa di Fine Estate - La Domenica dei Bambini, prima edizione" presso il campetto Luigi Brunetti situato alla Chiappa in Via Monfalcone 420.



Saranno presenti varie attività sempre rivolte ai più piccoli: a partire dalle 10.30 sino alla sera sarà possibile usufruire di un grande gonfiabile, alle 15 è previsto lo spettacolo di burattini, alle 16 l'esibizione del mago Ciccio Pasticcio e alle 17 la lettura delle storie di Topo Tobia con Susanna Varese. Inoltre saranno presenti: Truccabimbi, Baby Dance, palloncini e Mimo Ramon che ci accompagnerà per tutta la giornata.



Sarà presente in Piazzetta Alessandrini e in Piazzetta Santa Caterina un mercatino misto con opere dell'ingegno e hobbysti.



Sarà possibile sia pranzare che cenare al campetto con un ricco menù costituito, tra le altre cose, dai mitici ravioli di Coregna de L’angolo dei sapori, spaghetti con i Muscoli della Spezia, rosticciana, birra del Birrificio del Golfo e fritto misto.



Ma non finisce qui, alla sera a partire dalle 21 tanta musica con dj e con il gruppo spezzino The Sunglasses.