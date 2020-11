I “Luoghi del cuore”, avanza San Michele di Pegazzano

La Spezia - Prosegue l’”avanzata” della chiesa antica di San Michele arcangelo di Pegazzano nella speciale classifica dei “Luoghi del cuore”: si tratta di luoghi importanti per storia e per arte, che vengono votati online. Al termine, i vincitori otterranno contributi importanti dal Fai, il Fondo ambiente Italia che promuove l’iniziativa. Attualmente San Michele, che ha già ottenuto in passato risultati lusinghieri nella “competizione”, è al quinto posto a livello nazionale, un traguardo mai raggiunto da beni culturali della provincia spezzina. Ha ottenuto sinora oltre 15.000 voti. Una raccolta di firme (si possono infatti raccogliere anche adesioni cartacee) si svolge questa mattina sino alle 12.15 davanti alla chiesa di San Francesco a Fossitermi.



Il sito per votare on line è il seguente:

ttps://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-san-michele-arcangelo-di-pegazzano?ldc

Dopo aver cliccato sul link su una maschera ci sono due opzioni: scegliere accedi con fb, una volta cliccato dare autorizzazione dati e votare chiesa di san Michele arcangelo. Quindi deve arrivare alla fine un messaggio in campo verde con scritto: "Hai votato".