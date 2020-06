I Lions donano ad Asl un moderno macchinario per tamponi del valore di 30mila euro

La Spezia - “L’unione fa la forza!” Questo vecchio detto viene utilizzato molto spesso ma mai come nell’emergenza in corso assume un significato veramente importante.

La collaborazione fra le due zone Lions nella provincia della Spezia ha permesso infatti di ottenere risultati in precedenza inaspettati.

Nei primi giorni di pandemia, in pieno lockdown, la coalizione dei Lions spezzini, è riuscita a procurare caschi e visiere per proteggere il personale che, per primo, aveva il compito di identificare i possibili malati di Covid-19, oltre ad un ecografo per la struttura di rianimazione. La fotografia delle due dottoresse con il mezzo di protezione e il foglio con scritto “Grazie Lions” è stata diffusa in Italia ed anche in molti paesi esteri.



La collaborazione interdistrettuale, guidata dai governatori Alfredo Canobbio e Maria Giovanna Gibertoni non si è comunque fermata, e anzi si è evoluta programmando l’acquisto di uno strumento diagnostico di ultima generazione che permette di velocizzare le operazioni di valutazione dei tamponi con un test rapido.

"Non è stato semplice - affermano dai Lions - perché lo strumento di ultima generazione di fabbricazione americana (l’azienda Cepheid è ritenuta una della più grandi eccellenze nel settore della strumentazione di laboratorio) ed importato tramite la Francia, è molto richiesto. Il macchinario donato dai nostri club, denominato GeneXpert 4, permette il rilevamento molecolare rapido e qualitativo del virus Sars-CoV-2 che causa la malattia Covid-19 (quattro tamponi per volta in 45 minuti). Pertanto quando il personale sanitario dell’ospedale richiede con urgenza un test per gestire al meglio i pazienti, la macchina donata dai Lions, permette l’identificazione rapida e accurata del virus in modo da aiutare a ridurre la pressione sulla struttura e a far trattare adeguatamente i pazienti".



Lo strumento, del costo di ben 30mila euro, è completamente automatizzato, può essere utilizzato sette giorni su sette senza alcuna limitazione ed è stato consegnato dal presidente di zona Pietro Fausto Repetto per il Distretto Ia2 e dal presidente Franco Pomo del Lions club La Spezia Host per il Distretto 108Tb al dottor Enrico Battolla, direttore della Struttura complessa di Patologia clinica - Laboratorio analisi dell’Asl 5.