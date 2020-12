I Giovani federalisti europei parlano agli spezzini di “Femminismo e federalismo”

La Spezia - La sezione spezzina dei Giovani Federalisti europei ha organizzato un "aperitivo federalista" senza brindisi fissato per giovedì 10 dicembre alle 18.30. La diretta avverrà sul canale YouTube "MFE La Spezia".

Giovedì, come da titolo dell’evento, si parlerà di “Femminismo e Federalismo: la Federazione europea come progetto femminista”. A parlarne saranno tre esperte: Silvana Boccanfuso, storica ed autrice del libro “Ursula Hirshmann. Una donna per l’Europa”, per il quale le è stata conferita una menzione d’onore in sede della XVI edizione del Premio Matteotti; Diletta Alese, sociologa e appartenente all’Executive Board della JEF Europe e Federica Martiny, filosofa del diritto ed attivista del Movimento federalista europeo di Pisa. È più che mai prioritario in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo iniziare ad affrontare un dibattito sulla ricostruzione di un’Europa diversa, più inclusiva ed unita, per affrontare insieme questa crisi ed i suoi successivi contraccolpi. L’iniziativa si soffermerà sui punti di contatto tra il Movimento Femminista ed il Movimento Federalista a livello di obiettivi e valori comuni, con il fine di evidenziare quanto sia necessaria una Federazione europea Femminista. Se siete curiosi di scoprirne di più e se volete prendere parte al cambiamento, non perdetevi questa iniziativa.