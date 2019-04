Hostess e ragazze per servizi fotografici, selezione in città

La Spezia - Liana Ferrari in collaborazione con il fotografo Riccardo del Guerra, seleziona ragazze in età compresa tra 18 e 26 anni altezza minima 1,65 per servizi hostess che avrà alla Spezia per tutto il periodo estivo. Inoltre ricerca ragazze "new faces" altezza minima 1,72 bella presenza e con minima esperienza come modella o fotomodella, per servizio fotografico noto brand che si terrà sempre qui. Per appuntamento casting o per maggiori info contattare Liana al numero 348/4419009

Si ricercano ragazze motivate con voglia di fare per svolgere lavori legati all'immagine ed al contatto con il pubblico, pertanto con carattere solare e socievole.