Host, viaggiatori, cittadini e istituzioni s'incontrano alla Dialma Ruggiero

La Spezia - Sabato 16 novembre alle 9.30 presso la sala conferenze del Centro Giovanile Dialma Ruggiero, si svolgerà l’appuntamento "100 case 100 idee". Obiettivo, un confronto tra host, viaggiatori, cittadini e istituzioni che ponga le basi per un manifesto del turismo in casa responsabile e sostenibile. Attraverso questi incontri, promossi dalla community di Airbnb in tutta Italia, gli host di casa scendono infatti in campo in un solo giorno per confrontarsi sui temi di chi ha scelto di aprire la propria casa ai visitatori, e portare le proprie proposte alle istituzioni. Questo il senso dell’iniziativa sull’ospitalità in casa, organizzata dalla community di host Airbnb, e durante la quale verranno affrontati diversi argomenti di rilevanza nazionale e locale attraverso tavoli di confronto, con un unico filo conduttore: lo sviluppo sostenibile del turismo in casa.