Hong Kong brucia, Asti e Peracchini testimoni

La Spezia - C'è chi, per uno scherzo del destino, resta ai margini del mondo orientale: è il caso del vice sindaco di Sarzana Costantino Eretta, il quale, ritrovatosi senza passaporto, è stato rimpatriato in Italia dopo diverse ore passate bloccato in aeroporto. C'è invece chi, oltre a passare indenne la frontiera, nel complicato e variopinto Oriente ci finisce dentro che più dentro non si può, come capitato in queste ore al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e all'assessore al Turismo Paolo Asti. Partiti per la Cina lo scorso 13 novembre per andare a rafforzare i rapporti di amicizia con la città di Zhuhai – sul tavolo temi cardine quali cultura, economia, istruzione, turismo -, oggi hanno incontrato le delegazioni degli Stati Uniti, della Corea del Sud, del Portogallo, dell’Inghilterra, del Canada, della Polonia e di Costa Rica sull’ Hong Kong Macao Zhuahai Bridge, ponte che le tre maggiori città situate sul delta del Fiume delle Perle.



E il passaggio nell'ex colonia britannica ha riservato ai due amministratori spezzini un contatto dal vivo con quella ribollente realtà che da mesi è materia dei notiziari. La contestazione, scattata lo scorso marzo in risposta a un disegno di legge sull'estradizione dei latitanti, ha ormai assunto contorni incandescenti, sempre più caratterizzata da episodi di violenza tra forze dell'ordine e manifestanti. È di oggi addirittura la notizia di attacchi agli agenti a suon di frecce, mattoni e molotov. Cuore della rivolta sono gli studenti, ai quali in queste ore la polizia ha intimato di abbandonare il campus universitario del Politecnico, uno dei luoghi dove i ragazzi sono asserragliati. Il marasma della città – che è un territorio autonomo in seno alla Repubblica popolare cinese – è stato documentato su Facebook da Asti, contattato dalla redazione di CdS. Foto e video eloquenti quelli catturati dall'assessore, affiancato dal primo cittadino. A debita distanza dall'inferno, ma nel pieno degli avvenimenti. Niente a che vedere con la serenità cinese rendicontata scatto dopo scatto nei giorni scorsi, tra strette di mano istituuzionali, quadretti bucolici e scorci urbani.