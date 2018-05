Hob, la casa degli hamburger in Via Gioberti

La qualità e un marchio inconfondibile portano in città una ventata di freschezza tra le proposte del food in centro. Davide, uno dei soci si racconta a CDS.

La Spezia - Non è una catena e nemmeno un franchising ma una piccola attività che rende un hamurger una primizia per palato. A coltivare questa ambizione è “Hob – House of burgers” in Via Gioberti, in centro alla Spezia. La scommessa di questa casa degli hamburger è quella di usare prodotti di prima scelta ad un prezzo ragionevole.

Sui gusti c'è davvero da sbizzarrirsi anche sulle birre, per la maggior parte italiane e artigianali, da abbinare al panino giusto. CDS ha incontrato uno dei soci, Davide Pellegrini, che da dietro al bancone di Hob accoglie la clientela e la consiglia. Il menù attualmente conta 13 panini differenti e sono fatti anche con prodotti tipici del territorio: caciotta di Brugnato e le salsicce di Pignone.



I punti di forza di Hob, oltre alla salsa omonima e “segreta” è la produzione del ketchup, maionese, salsa barbecue, la panissa, il burger vegetariano, passando per il pulled pork che fra salamoia e cottura a bassa temperatura impiega 'appena' una trentina d'ore per essere pronto.

Manzo, maiale, pollo, bacon sono tra gli ingredienti portanti delle proposte di Hob. Chi non mangia carne non deve preoccuparsi perché le proposte per i vegetariani non mancano. E comunque Davide e soci sono pronti a intervenire per sciogliere ogni dubbio: dal mangiare al bere.



Hob punta a crescere e a migliorare la presenza in città. “Lavoriamo molto con le aziende della zona - spiega Davide –, acquistiamo con la verdura del mercato cittadino e per la carne ci affidiamo all'azienda Marr. Cerchiamo di coniugare al meglio il rapporto qualità prezzo e facciamo lo stesso per le birre. In questa logica di prezzi adeguati offriamo anche la possibilità di fare gli abbinamenti con il menù nel quale è compreso il panino, una bibita e le patatine”.



“Tra gli abbinamenti più azzeccati - spiega Davide – consigliamo: il Bacon burger accompagnato una Riverside Hammer, poco amara e abbastanza leggera per chi ama la carne. Per chi sceglie lo stile vegetariano può audacemente scegliere la “Belle Gose” che ha un gusto particolare tra il salato che si sposa con una punta di acidità. Una birra che si abbina perfettamente anche con il Chicken burger. In questo periodo più richiesti sono: Polled pork, Spicy e Chicken burger”.



Oltre al nome particolare Hob ha un marchio tutto suo che viene messo a fuoco su ogni panino. L'hambrgeria di Via Goberti è aperta tutti i giorni tranne la domenica mattina e il martedì dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18 alle 23. Il venerdì e il sabato la chiusura serale è posticipata alle 2.