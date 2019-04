Hanno vinto le mamme, l'area sgambatura cani si farà altrove

Una delegazione ha incontrato il sindaco che si è impegnato a individuare uno spazio alternativo per gli animali e a lasciare l'intera area del parco giochi di Viale Mazzini ai bambini.

La Spezia - Ieri pomeriggio una delegazione composta da genitori, nonni e proprietari di cani contrari alla realizzazione dell'area sgambatura in Viale Mazzini perché sottrae spazio ai bambini ha incontrato il sindaco Pierluigi Peracchini.

A fronte delle più di 1.500 firme raccolte, il primo cittadino si è impegnato a cercare un’alternativa al progetto di realizzare l’area di sgambatura cani all’interno del parco giochi dei bambini e a individuare un’area alternativa da destinare allo scopo.



"Il sindaco, anche se non totalmente informato sul tema, si è fatto carico di verificare a stretto giro tutte le carte e le procedure necessarie per cercare altre aree da destinare al progetto, senza così costringere i bambini a dover rinunciare a uno spazio fondamentale dell’unico parco giochi del centro città. Inoltre - affermano le mamme portavoce del movimento - è stato riscontrato un interesse nella preservazione e nel miglioramento di tutte le aree gioco della città, che a fronte di esiguità finanziare pubbliche, si cercherà di rinnovare ricorrendo a finanziamenti da parte di privati. Prendiamo atto della disponibilità del sindaco e ci aspettiamo che l’area che attualmente è stata transennata sia subito riaperta e restituita all’utilizzo dei bambini. Siamo felici che sia passata la nostra linea di salvaguardia delle esigenze dei bambini ed al contempo della realizzazione di un’area di sgambatura per i cani, senza che questa possa togliere lo spazio per i giochi e la socialità dei bambini e delle loro famiglie".