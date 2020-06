Hager, vittima di una storia di ordinario razzismo

La Spezia - "Perché non porti il velo? Ma quindi di dove sei? Però l'italiano lo parli bene. Io ho sentito questa cose tutti i giorni. La violenza è fisica, verbale e le parole possono fare male, come un pugno". Sono le parole di Hager, 21 anni, spezzina, italiana. Di seconda generazione.

Oggi si è fatta coraggio è salita sulle scale di Piazza Mentana, nel corso del sit in per Black lives matter e ha raccontato la sua storia.

"Non mi riconoscono come italiana - ha detto - e tanti ragazzi come me si ritrovano così. Questa è una battaglia di civiltà. Tante volte mi hanno chiesto perché non porti il velo, mi sono sentita storpiare il nome 'perché è bizzarro, complicato'. Ma è la mia identità, sono io. Io sono italiana, di seconda generazione. E nessuno me lo vuole riconoscere.

Il momento che stiamo vivendo può essere per tutta l'Italia il momento per affrontare il mio nome".



A margine della manifestazione Hager ha raccontato ai taccuini di Città della Spezia: "Studio Girusprudenza a Pisa, sono al terzo anno di corso. Ne ho vissute tante, è stato un calvario. Non possono dimenticare le lunghe code fuori dalla questura per dimostrare chi ero. I miei genitori sono originari dell'Algeria e della Tunisia: io sono il simbolo dell'unione di due mondi diversi. Penso che uno dei momenti più difficili sia stato anche il periodo dell'adolescenza, dove si cerca di capire quale posto bisogna occupare nel mondo: mi sono sentita dire di tornare a casa mia. Io sono nata qui".