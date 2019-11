Guidiamo meno ma il traffico è in aumento

La Spezia - Viviamo nella regione italiana in cui si percorrono meno chilometri l’anno, 9.584, ben 2.301 km in meno rispetto alla media nazionale. Nulla di cui meravigliarsi viste le caratteristiche orografiche della Liguria dove si utilizza l’auto solo 252 giorni l’anno, ultima in Italia, che ha una media di 286 giorni. In Liguria si trascorrono 1 ora e 20 minuti in auto e si percorrono, in media, 38 km al giorno, seconda solo alla Sicilia per il minor numero di km percorsi in giornata. Da sottolineare come l’analisi dell’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2018, non tenga conto dei km percorsi sulle due ruote, molto diffuse in regione. “I liguri stanno vivendo un peggioramento della qualità dell’esperienza di guida, testimoniato dalla continua riduzione della velocità media, dovuto all’incremento del traffico: nel 2018 la velocità media dei liguri è stata di 28,5 km/h, al di sotto della media nazionale. A risentire delle criticità legate alla viabilità sono soprattutto Genova e la Spezia”, ha commentato Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai.



Anche di notte in Liguria l’automobile è poco utilizzata, dato che solo il 4,1% dei km sono percorsi da mezzanotte alle sei del mattino, contro una media nazionale del 4,3%. La provincia più nottambula è Imperia, con il 4,3% dei km percorsi di notte, mente quella che usa meno l’auto nella fascia notturna è Savona (3,8%). Savona è, invece, la città che “dà più gas”, con 30,3 km/h, unica provincia ligure con un dato superiore rispetto alla media nazionale (29,5 km/h). La città in cui si utilizza meno l’auto è Genova, con 240 giorni all’anno e solo 9.144 km percorsi. Genova è anche la città con la velocità media più bassa, dato che segnala condizioni di traffico particolarmente intense. All’estremo opposto, ma sempre molto trafficata, c’è La Spezia, con 278 giorni di utilizzo e 10.480 km percorsi all’anno, 896 in più della media ligure ma comunque 1.405 in meno rispetto alla media nazionale.