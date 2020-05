Guanti e mascherine in due sacchetti e nel residuo

La Spezia - Guanti e mascherine monouso diventeranno in breve tempo un vero problema ecologico se conferiti in modo sbagliato o, peggio, se abbandonati per strada. "Seguiamo le indicazioni dettate dall’Istituto Superiore di Sanità e della Regione Liguria e raccogliamo i dispositivi di protezione individuale, come guanti e mascherine monouso, all’interno di almeno due sacchetti, uno dentro l’altro, ben sigillati, da conferire con il rifiuto residuo non riciclabile", raccomandata Acam Ambiente.

Questi dispositivi non vanno quindi gettati nei contenitori della plastica, né tantomeno in altre frazioni della raccolta differenziata ma esclusivamente nel rifiuto residuo non riciclabile. "Resta naturalmente diversa la gestione dei DPI utilizzati all’interno di abitazioni segnalate dall’autorità sanitaria per la presenza di soggetti positivi al COVID19, in isolamento o quarantena obbligatoria. Per questa tipologia di rifiuti, restano valide le indicazioni contenute nell’ordinanza 8/2020 del Presidente della Regione (trattati come rifiuti sanitari)".