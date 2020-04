Gruppo Canarbino, duecento postazioni in telelavoro e test sierologici ai lavoratori

La Spezia - Spigas Clienti, con il proprio Gruppo Canarbino, lotta insieme alla sua comunità contro il coronavirus e la crisi economica che ne sarà conseguenza. Il gruppo ha adottato procedure e processi volti a tutelare gli oltre 300 dipendenti e le loro famiglie dal Covid-19 e attivato circa 200 postazioni in telelavoro in meno di un mese. Inoltre ha messo a disposizione dei suoi lavoratori i test sierologici sul Coronavirus i quali hanno evidenziato l’efficacia del grande sforzo profuso. "Possiamo quindi procedere regolarmente ad erogare i nostri servizi, che sono di pubblica utilità, con limitati rischi di contagio anche per il futuro. Insieme ce la possiamo fare" - speigano in una nota.