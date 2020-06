Gruppi da dieci per la ripartenza, il Cai torna a fare escursionismo dal vivo

La Spezia - Il Cai della Spezia riprende la propria attività sociale di gruppo ripartendo dall’Escursionismo. Già da alcune settimane era permesso andare per sentieri in modo autonomo ma solo ora, grazie all’evoluzione migliorativa del contagio da Covid-19 , l’attività è stata allargata a piccoli gruppi (max. 10 persone più due accompagnatori) nel massimo rispetto delle norme uttora operative. Per questa domenica sono state calendarizzate due gite con finalità culturali interessanti: la prima, nella bassa Val di Vara, tra costa ed entroterra, per antiche valli e sentieri, crocevia di vita e sviluppo, con partenza da Casella alle 9 per transitare da Baita Pegoraro (antico manufatto in legno, sede abituale di un vecchio guardaparco) e giungere sull’Alta Via delle Cinque Terre in località Aia del Cane e, successivamente, Cigoletta, Monte Gaginara, Baracca di Giò per ridiscendere a Casella con breve deviazione per la visita del Santuario di San Gottardo.

Il tempo necessario per il giro ad anello è stato calcolato intorno alle 5 ore.



La seconda uscita, più breve ma non meno interessante, vedrà i partecipanti ritrovarsi a Fornola alle 5 1per salire verso Vezzano Ligure dove ad attenderli sarà la Presidente della Proloco per accompagnarci nella visita del Borgo di Vezzano Basso e, al termine, nella visita della Pieve Romanica di Santa Maria (Chiesa Calendario) per osservare il fenomeno del Solstizio d’estate: nell’Alto Medioevo, nel periodo VII/VIII secolo d.c. nacquero i primi insediamenti, gli edifici sacri erano strumenti astronomici importanti per ragioni calendariali e di culto , con l’identificazione del Solstizio d’Estate caratterizzato dal sorgere e tramontare del sole più a Nord e per il passaggio più alto nel cielo al mezzogiorno; la luce filtrante dalla monofora individua, sul pavimento, la mezzeria dell’attuale altare... etc. La visita, che si terrà al tramonto , avrà un seguito alle 21 in diretta streaming su piattaforma Zoom a cura della Proloco di Vezzano Ligure con il contributo scientifico dell’Associazione Architettura&Geobiologia Studi Integrati che invita a partecipare al Webinar dal titolo “Tramonto al Solstizio d’Estate 2020 nella Chiesa Romanica di Santa Maria".



Coordinate per collegamento:

https://us02web.zoom.us/j/82749177494

ID 82749177494

PW 079408