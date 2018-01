Grandi pulizie per portici e marciapiedi, le prossime tappe

Proseguono gli interventi previsti dal calendario presentato dall'assessore all'ambiente Kristopher Casati.

La Spezia - L’Amministrazione comunale della Spezia comunica che prosegue il piano di pulizia settimanale che ogni sabato interesserà tutti i quartieri della città, nell’ambito del nuovo Calendario gennaio/giugno 2018 di recente presentato dall’Assessore all’Ambiente e Sostenibilità Kristopher Casati.



Sabato 20 gennaio 2018 la pulizia interesserà il quartiere delle Pianazze, dalle ore 7 alle ore 14. Ma non è tutto: il nuovo Programma “Per una città più pulita” prevede anche un calendario quotidiano di lavaggio portici e marcipiedi, che sabato 20 sarà effettuato in via Vittorio Veneto dalle 4 alle 10 del mattino.



Si ricorda che, prima di ogni lavaggio, i cittadini vengono informati con almeno 48 ore di anticipo nelle aree interessate, tramite appositi cartelli. Un servizio partito da poco, che grazie alla condivisione del piano di intervento con Acam Ambiente consentirà di garantire un alto livello di pulizia in città.



Di seguito le prossime date del lavaggio porticati:



venerdì 19 gennaio: Galleria Adamello, Piazza Chiodo, via Persio, Piazza Beverini;



sabato 20: via Veneto lato mare da Piazza Europa a Via Dalmazia; Via Persio dal cv.n.1 al cv.n.21;



lunedì 22: Prefettura, Cattedrale, Uffici Entrate, Comune;



martedì 23: Piazza Brin, via Parma



mercoledì 24: via Chiodo, via Bologna;



giovedì 25: via Veneto da Piazza Europa a via Redipuglia



venerdì 26: Piazza Chiodo, via Persio, Piazza Beverini.