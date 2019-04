Grande successo per l'incontro sui vaccini organizzato dal Caffè Letterario Ligustico

La Spezia - Giovedì alle 18, nonostante l’allerta meteo, le strade bloccate e i disagi provocati da un tempo ostile, il convegno “Storia e sviluppi dei vaccini tra timori ed evidenza scientifica” realizzato dalla associazione culturale Caffe Letterario Ligustico in collaborazione con la Pubblica Assistenza e Amici della Spezia con il Patrocinio del Comune di Sarzana e Asl 5 Spezzino, ha visto la Sala Consiliare del Comune di Sarzana al completo.

Notevole l’attenzione mostrata dai partecipanti durante le relazioni degli autorevoli responsabili del mondo della sanità, il professor Giancarlo Icardi, la dottoressa Alessandra Bertone, il dottor Francesco Maddalo.

La partecipazione attiva del pubblico è poi esplosa, alla fine, con numerosi interventi. Abbiamo ascoltato testimonianze, richieste di chiarimento, suggerimenti a cui i Relatori hanno voluto rispondere, con grande disponibilità, dilatano i tempi previsti del Convegno.

Da sottolineare il clima di assoluta serenità che ha permesso un incontro e scambio di idee sull’argomento fra il mondo scientifico, rappresentato dai relatori, ed i genitori “dubbiosi” presenti in sala .

Il clima della serata è risultato molto rispettoso e collaborativo, mostrando che interventi di questo tipo, ispirati alla Cultura della Prevenzione e alla corretta Comunicazione Sanitaria sono la formula vincente per superare i dubbi e i timori sull'argomento.

Come hanno più volte sottolineato i Relatori, per recuperare fiducia e credibilità è infatti indispensabile sviluppare una corretta Comunicazione della Scienza che metta in atto il potente mezzo dell'empatia, la capacità di cogliere e comprendere i bisogni dell'altro.

Gli organizzatori ringraziano il sindaco di Sarzana che, oltre ad aver patrocinato l’evento, ha messo a disposizione la Sala Consiliare e ha seguito con interesse i lavori fino alla chiusura degli stessi e ad ASL 5 Spezzino per aver patrocinato l’evento.

Un grazie a tutti i relatori e la moderatrice per le competenze e la disponibilità al dialogo dimostrato durante la serata.



Caffè Letterario Ligustico ringrazia tutti i cittadini, i genitori, i rappresentanti della scuola che hanno partecipato numerosi e vi invita a seguire la pagina Facebook per scoprire i prossimi interessanti eventi.