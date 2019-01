Grande festa per la consegna del "Premio della bontà"

La Spezia - Domani 10.30, al termine della Messa dell’Epifania nella cattedrale spezzina di Cristo Re, il vescovo Luigi Ernesto Palletti consegnerà il premio della bontà 2018 al gruppo “San Giovanni Bosco – Colazioni col sorriso”. A ritirarlo saranno la responsabile Anna Iavazzo e i componenti del gruppo, undici volontari che dal gennaio 2016 operano presso l’oratorio salesiano di via Roma alla Spezia per idealmente “dare una casa a chi non ce l’ha”. Il gruppo unisce il carisma vincenziano, aderendo alla San Vincenzo de’ Paoli, e quello salesiano, in collaborazione con la parrocchia di Nostra Signora della Neve. La giornata dei volontari inizia alle 5 30, con l’Adorazione eucaristica e il Rosario. Poi il vero e proprio servizio nei confronti delle persone povere e senza dimora: colazioni gratuite, coccole, ascolto e soprattutto far sentire queste persone “a casa”, libere di riposare, di guardare un tg, di fare una doccia senza fretta se non quella del buon senso, di sorseggiare un caffè e così via, riprendendosi per qualche ora quella normalità persa da tanto tempo e per i motivi più disparati. Ancora, c’è il servizio di lavanderia e tante altre cose: Francesca da seguire nella sua gravidanza, persone da accompagnare per permessi di soggiorno, Filippo da andare a trovare in carcere a Genova, altri da assistere nel carcere di Spezia. Ancora, si ritrovano a volte ad essere famiglia intorno alla bara di chi al mondo non ha nessuno.