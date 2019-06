Gran finale di Avanti Pop con Maurizio Landini

La Spezia - Sarà il segretario generale della Cgil Maurizio Landini che chiuderà Avanti Pop, la festa della Cgil spezzina al Palco della Musica ai giardini pubblici della Spezia in scena da giovedì 20 a domenica 23 giugno. Il segretario della Cgil sarà intervistato da Amerigo Lualdi, storico cronista del Secolo XIX della Spezia, alle 21.



“Sono stati veramente quattro giorni di musica, poesia, parole, libri e cibo per giovani di ogni età, come recita lo slogan che campeggia sui manifesti di questa edizione - dice Lara Ghiglione, segretaria provinciale della Cgil - Un programma articolato, con momenti emozionanti come la festa degli studenti, il poetry slam dei Mitilanti, il dibattito con due personaggi di spessore e prestigio Alex Orlowski e Sandro Ruotolo. Siamo contenti di avere contribuito a restituire alla città uno spazio bellissimo come questo. Il degrado si combatte con la cultura, il confronto, l’accoglienza, la voglia di stare insieme e vivere uno spazio pubblico nel cuore della città.”



Grande successo hanno riscosso anche gli stand di ristorazione a cura del Piccoloblù di Campiglia e del Birrificio del Golfo, che hanno offerto un menu di panini gourmet a chilometri zero, piatti tradizionali come la mesciua, e la birra artigianale.





Programma di domenica 23 giugno



18.30 Presentazione del libro: Samia non torna a scuola di Sara Ficocelli, con Fabrizio Bartelloni, Mds editore, Catia Castellani, insegnante, Giada Zappelli, responsabile immigrazione Camera del Lavoro della Spezia. Sarà presente l'autrice.



19.30 Apericena sottoscrizione in sostegno di ONG MEDITERRANEA



19.45 Premiazione Contest LiberaMENTE



21 In rotta con Landini. Amerigo Lualdi intervista Maurizio Landini



22.30 Dj set finale