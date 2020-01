Graduatorie di istituto di prossima riapertura, partono corsi per acquisire punteggio

La Spezia - L’Istituto “Vincenzo Cardarelli”, al fine di realizzare percorsi professionali che consentano l’acquisizione di competenze digitali per l’inserimento nel mondo del lavoro e titoli spendibili nelle graduatorie di istituto, di prossima riapertura, e in altri concorsi/graduatorie ha attivato corsi di formazione per il conseguimento della certificazione ECDL e in particolare per la certificazione Specialised "It Security". La certificazione Ecdl Specialised It Security viene riconosciuta dalle tabelle di valutazione titoli per l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto sia per i docenti sia per il personale ATA, attribuendo un valore fino a 1,5 punti.



La sicurezza informatica è un argomento di vasta portata, che tocca molti aspetti dell'attività individuale in ambito ICT.

IT Security aiuta a fornire alle persone le competenze necessarie per identificare e trattare le minacce associate all'uso delle tecnologie informatiche, migliorando la loro capacità di gestire in modo sicuro i propri dati ed i dati delle organizzazioni per cui lavorano. (https://www.aicanet.it/it-security).



Il percorso sarà organizzato in cinque incontri pomeridiani in presenza presso l’Istituto per un totale di 10 ore di formazione. La prova di esame, che prevede 36 domande sia teoriche che pratiche si terrà presso la sede dell'Istituto, Test Center qualificato da AICA. Ai partecipanti che avranno superato l’esame sarà rilasciato il Certificato IT Security.

Per intraprendere il percorso non è richiesta alcuna preparazione informatica nè certificazione ECDL di altro livello

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede dell'Istituto, referente Prof.ssa Monica Lombardo. Tel. 0187 510534 - 0187.510228.