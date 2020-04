Graduale ripresa degli spostamenti, uno sguardo ai lunedì

La Spezia - Maglie un pochino più larghe su tutto il territorio nazionale complice – al di là delle nette distinzioni tra fase 1 e fase 2 – il via libera ad operare concesso a una serie di attività. Un parziale 'rilassamento' che si ripercuote sulla molte degli spostamenti. Ma di quanto? Una stima la forniscono i dati dei City analytics elaborati da Enel X, già scandagliati da CdS nei giorni scorsi. Si tratta di un servizio che fornisce una mappatura dei macro flussi di mobilità sul territorio italiano a livello regionale, provinciale e comunale, basandosi sull’analisi dei dati anonimizzati e aggregati, provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, elaborati in correlazione con location data provenienti da applicazioni mobile e open data della pubblica amministrazione. Grazie all’elaborazione dei dati si può ricavare la variazione percentuale giornaliera del numero di trasferimenti a bordo di veicoli sul territorio, dei chilometri effettuati, e delle aree percorse, rispetto ad una media ponderata riferita al periodo 13 gennaio-2 febbraio. Questo significa che, scelto – per fare un esempio – un martedì di marzo, questo verrà confrontato con la media di tutti i martedì contenuti nella cosiddetta baseline 13/1-2/2.



Ad esempio ieri, lunedì 20 aprile, a livello provinciale si è registrato un calo del 41 per cento rispetto al valore di riferimento, in questo caso la media degli spostamenti registrata nei lunedì dell'intervallo che va dal 13 gennaio al 2 febbraio. Un decremento che senz'altro testimonia come il tran tran sia sempre da coprifuoco, nonostante i battenti aperti nelle librerie, nei negozi per poppanti, l'ok ai piccoli cantieri, le visite agli orti, tanto per citare qualche caso. Ma comunque il movimento è già aumentato rispetto a una manciata di settimane fa. Tralasciando il dato 'falsato' di lunedì scorso – era Pasquetta -, lunedì 6 aprile, rispetto alla baseline, si era registrato un calo del 51 per cento. E quello precedente, 30 marzo, del 53 (e un meno 52 per cento lo si trova a lunedì 23 marzo). Mentre lunedì 16 marzo, l'ultimo antecedente il Dpcm che ha stoppato tutte le attività non ritenute essenziali, si ritrova proprio un meno 41 per cento rispetto alla linea base dello studio. Un gradino più ampio tra oggi e ieri lo si rileva passando dallo sguardo sulla provincia a quello sul territorio comunale della Spezia. Nel capoluogo (come illustrato anche nell'immagine) il calo di ieri è stato del 38 per cento, mentre il 6 aprile il viavai interno al comune metteva a referto un meno 52 per cento di fatto analogo al dato comprensoriale.



Movimenti registrati da City Analytics



Provincia della Spezia



Lunedì 20 aprile: -41 per cento rispetto alla baseline (media movimenti tra tutti i lunedì dal 13 gennaio al 2 febbraio 2020)



Lunedì 6 aprile: - 51 per cento rispetto alla baseline



Lunedì 30 marzo: - 53 per cento rispetto alla baseline



Lunedì 23 marzo: - 52 per cento rispetto alla baseline



Lunedì 16 marzo: - 41 per cento rispetto alla baseline



Comune della Spezia



Lunedì 20 aprile: -38 per cento rispetto alla baseline (media movimenti tra tutti i lunedì dal 13 gennaio al 2 febbraio 2020)



Lunedì 6 aprile: - 52 per cento rispetto alla baseline



Lunedì 30 marzo: - 56 per cento rispetto alla baseline



Lunedì 23 marzo: - 57 per cento rispetto alla baseline



Lunedì 16 marzo: - 47 per cento rispetto alla baseline