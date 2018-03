Gonfiabili, clown, trampolieri e fachiri in Piazza Verdi per San Giuseppe

La Spezia - Conto alla rovescia per la Fiera di San Giuseppe alla Spezia in programma quest’anno da sabato 17 a lunedì 19 marzo. Bancarelle, artigiani, stand, street food animeranno l’intera città per una tre giorni di festa e divertimento. E quest’anno ampio spazio sarà dedicato ad attività di animazione e giochi per i bambini grazie alle iniziative promosse da Spigas Clienti, uno dei più importanti fornitori di energia elettrica e gas del territorio, che intende così rafforzare ulteriormente il proprio legame con la sua città. Ricco il calendario delle attività in programma in Piazza Verdi.



- Sabato 17 marzo: dalle ore 14 alle ore 17 spettacolo con clown

- Domenica 18 marzo: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 spettacolo con trampolieri

- Lunedì 19 marzo: dalle ore 14 alle ore 17 spettacolo con fachiro



Ma le sorprese non sono finite. Verrà infatti installato un galeone gonfiabile, dove i bambini potranno giocare come dei veri e propri pirati e saranno a disposizione alcune mascotte Disney tutte da scoprire e conoscere. Non resta quindi che attendere ancora qualche giorno e prepararsi a un weekend che si preannuncia di festa e divertimento per grandi e piccini.