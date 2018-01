Golden Memories, passione in vinile tra Migliarina e Canaletto

Davide Buffoni è il titolare di una nuova attività commerciale che fa del passato un punto di forza, nel suo negozio di Viale Italia ha in vendita 3mila vinili.

La Spezia - Il vinile ha riacquistato il fascino di un tempo riaprendosi da qualche anno una discreta fetta del mercato musicale. Non tornano di moda soltanto i grandi del passato, infatti sempre più artisti emergenti scelgono oltre al compact disc il vinile.

Per chi è grandicello quello per il vinile è un amore smisurato e tra i giovani la passione inizia a crescere. Così al Canaletto è nata una nuova attività commerciale "Golden Memories", un negozio di musica e vinili.

Si tratta di un genere che alla Spezia negli ultimi anni era sparito dalle scene. Il titolare è Davide Buffoni, già dj al Kalika che della musica ne ha fatto un mestiere. "In passato ho lavorato a Sarzana in un altro negozio di musica "Breakout", chiuso quello ho fatto altri mestieri e adesso sono tornato alle origini. Oltre all'attività in negozio vendo i dischi anche online con spedizioni in tutto il mondo".

Golden Memories è una nuova sfida e all'interno del locale, in Viale Italia 689, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. "Cerco di avere tutto - racconta Davide - e al momento sono disponibili in negozio 3mila vinili. La clientela è la più varia: parto dai ragazzi giovanissimi per lo più appassionati di hip hop, fino agli 80enni che amano la musica classica e il liscio".

Il grande rock rimane una conferma: "I Pink Floyd sono intramontabili assieme ai Led Zeppelin - spiega - e i Queen. Tra gli artisti più giovani i Sam Smith e Ed Sheenran vanno per la maggiore." .

Tra gli artisti italiani che hanno scelto la stampa oppure la ristampa in vinile ci sono Ramazzoti, Tiziano Ferro e Francesco Gabbani. Al di là delle nuove uscite, c'è chi è appassionato anche di dischi usati e da Golden Memories si parte da prezzi modici fino a spese più consistenti: dai 3 euro fino ai 480. Chiaramente tutto dipende dalla rarità del disco stesso.

Come si riconosce un buon vinile? "Lo spessore fisico del disco e la qualità - spiega Davide - fanno il prezzo. Poi, bisogna stare attenti anche a quale stampa ci troviamo davanti alcune sono rarissime".

Questo è solo un assaggio di quello che si può trovare tra gli espositori di Golden Memories che è aperto tutta la settimana, escluso la domenica e il lunedì mattina, dalle 9 alle 12-30 e dalle 15.30 alle 19.30.