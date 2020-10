Gnl, Legambiente: "Oltre alle regole c'è anche il buonsenso"

La Spezia - Da Legambiente arriva una risposta alle rassicurazioni della Capitaneria di Porto circa il rifornimento a gas della nave da crociera con una bettolina in arrivo dall'Olanda. "Nessuno mette in dubbio che vengano rispettate le norme - commenta Stefano Sarti del circolo spezzino- e ci mancherebbe altro. Ma va stigmatizzato il concetto fondamentale che il rispetto delle norme è subordinato al buonsenso e alla localizzazione". In altre parole Legambiente contesta "l'opportunità di muovere una cisterna carica dall'Olanda a Spezia. "Certe decisioni dovrebbero essere ispirate dalla ricerca di maggior sicurezza possibile, e certe operazioni svolte a pochi metri dalle case, in città, non rientra in questo spirito. A tutto questo si aggiunga che la cittadinanza non viene mai coinvolta in simili decisioni", concludono dal sodalizio ambientalista.