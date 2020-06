Gli uffici di SpeziaRisorse tornano operativi

La Spezia - Da mercoledì 3 giugno SpeziaRisorse S.p.A. riaprirà all’utenza i propri uffici con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16, sabato dalle 9 alle 12. Con l’obiettivo di contenere spostamenti e distanziamento sociale si ricorda che accedendo al portale www.speziarisorse.it è possibile: prenotare appuntamenti, il modo più sicuro per evitare code ed attese selezionando servizio, data ed orario ricevendo ricevuta prenotazione su smartphone, pc e

mail; inviare denunce o documentazione per espletare pratiche da remoto; consultare la propria situazione (dettaglio importi dovuti per singola entrata, visione pagamenti effettuati, riproduzione documenti pagamento, conferimento rifiuti etc.. accedendo alla propria posizione). È possibile contattare gli uffici tramite telefono o e-mail ai seguenti recapiti, disponibili secondo gli orari di sportello.



telefono: 0187 160 30 05

numero verde: 800 40 53 40

fax: 0187 185 88 19

email: protocollo@speziarisorse.it

pec: speziarisorse@pec.it