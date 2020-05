Gli uffici comunali aperti al pubblico su appuntamento

La Spezia - Fino al prossimo 31 luglio, data di cessazione delle misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid 19, tutti gli uffici comunali riceveranno il pubblico solo previo appuntamento telefonico o tramite e-mail. Lo annuncia il Sindaco Pierluigi Peracchini, che stamani ha firmato l’ordinanza di proroga dell’efficacia dei precedenti provvedimenti (ordinanza numero 20 del 9 marzo 2020 e ordinanza numero 21 del 10 marzo 2020), così da garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini.

I cittadini prima di recarsi a Palazzo Civico dovranno prenotare un appuntamento contattando i numeri telefonici (disponibili dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì) oppure via inviando una mail ai seguenti recapiti in coda all'articolo.



Per richieste di interventi manutentivi relativi a: Strade - Segnaletica - Semafori - Edifici Comunali – Scuole – Verde Pubblico telefonare al numero +390187727777 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 dei feriali risponderà un operatore. Al di fuori di questi orari sarà comunque attiva una segreteria telefonica che registrerà la segnalazione).



ILLUMINAZIONE PUBBLICA: numero verde diretto per segnalazioni 800.683.525