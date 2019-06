Gli studenti di Pacinotti, Parentucelli e Capellini-Sauro a lezine al Cmre Nato

La Spezia - A conclusione dell’attività progettuale promossa da CMRE – NATO, Bio acustic Research to Learn about the Marine Environment, a cui il Liceo Pacinotti collabora con ricercatori universitari e della Nato, Capitaneria di porto, Marina Militare, Isa 12 e Istituti “Parentucelli” e “Capellini-Sauro”, venerdì 7 giugno, alle 15.30 presso la Sala conferenze del castello di Lerici si terrà il workshop delle scuole superiori che hanno partecipato al Progetto "Giona".



Per il Liceo Pacinotti parteciperanno gli alunni Dqiq Moad, Celsi Matteo, Mazzitelli Matteo e Petri Alessio della classe 4^ C e Barbati Mirko della classe 4^ G che hanno aderito all'attività con "Bar-La-Mare: Bio-acustic Research to Learn about the Marine Enviroment": un lavoro di fisica acustica, bioacustica e robotica subacquea.

Gli studenti sono stati seguiti nel percorso da ricercatori e scienziati del Cmre (Centre for Maritime Research and Experimentation) della Nato che ha sede alla Spezia.



Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo buffet dagli organizzatori del Progetto “Giona” sulla terrazza del castello.

Studenti e famiglie sono invitati a partecipare.