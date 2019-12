Gli studenti del Liceo Sportivo alla scoperta di alimentazione, postura e osteopatia con tre giovani esperti

La Spezia - Lo scorso 12 dicembre si è svolto nell'auditorium del Liceo Scientifico “Pacinotti” un interessante incontro tra gli studenti delle classi 3^ S e 4^ S e tre giovani esperti nel campo dell'alimentazione, dell'osteopatia e della postura applicati all'attività sportiva.

L'iniziativa, ideata e promossa dalla professoressa Federica Pramaggiore, ha avuto come protagonisti la nutrizionista Giulia Martera, collaboratrice dello Spezia Calcio e della Fasi - Federazione di arrampicata sportiva italiana, l'osteopata Annalisa Arrighi, che opera tra Pontremoli, La Spezia e Sarzana e collabora con l’Università di Genova, e il tecnico ortopedico Francesco Fosella, che lavora sul territorio e collabora con diversi laboratori toscani. Gli esperti hanno illustrato l'incidenza del loro lavoro nella vita di atleti e di semplici appassionati di sport e hanno risposto alle domande dei ragazzi delle classi terze e quarte del Liceo Sportivo.



I tre relatori hanno spiegato come volgere un'attività fisica adeguata sia oggi considerato come un vero e proprio farmaco e come l'attività motoria e l'alimentazione costituiscano un binomio inscindibile per garantirsi un buono stato di salute in tutte le fasi della vita.

L’incremento della pratica motoria agonistica e amatoriale, che porta a molteplici vantaggi, provoca tuttavia anche una maggiore frequenza di traumi. L’osteopatia per sportivi gioca quindi un ruolo fondamentale nella prevenzione, nella cura e nell’aumento delle prestazioni, stimolando manualmente il ripristino della mobilità fisiologica a livello dei diversi sistemi corporei che, tutti assieme, regolano il normale funzionamento dell’organismo. L’attenzione alla postura con le moderne metodologie è entrata quindi nella preparazione fisica degli atleti, così come il corretto regime alimentare, studiato per sapere cosa e quando mangiare prima di una prestazione sportiva.

Per dimostrare agli studenti l'importanza degli argomenti trattati è stata condotta una dimostrazione del funzionamento della stabilometria, l'esame che permette di valutare e misurare l’equilibrio attraverso una pedana computerizzata, che risponde a precise norme internazionali di costruzione, sensibilità e taratura. È stata quindi svolta una valutazione live della postura di alcuni volontari, permettendo alla platea degli alunni di visualizzare con un feedback visivo la corrispondenza con quanto spiegato dai tre esperti.