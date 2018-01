Gli studenti del Casini protagonisti del concorso "Cooking Quiz"

La Spezia - “90 minuti di sapere, 90 minuti di competenze, 90 minuti di divertimento” possiamo riassumere così gli appuntamenti del concorso "Cooking Quiz".

Il tour è in pieno svolgimento. Lunedì lo staff è giunto alla Spezia all’Ipssar Casini.

“Ottima esperienza – ha dichiarato il professor Alessio Barli, docente e coordinatore per Cooking Quiz -. La lezione del docente Alma è stata molto interessante ed attraverso il gioco i ragazzi hanno espresso il loro talento e la loro voglia di imparare”.

Anche la professoressa Chiara Guida, entusiasta dell’iniziativa, ha dichiarato: “Metodologia vincente e vicina al mondo dei giovani! E’ stata un’esperienza molto stimolante, complimenti!”

Appuntamenti ricchi di emozione e voglia di conoscere. I ragazzi hanno ottenuto grandissimi risultati durante la gara: merito anche del docente Alma che ha saputo catturare e coinvolgere gli studenti per tutta la durata del contest”.



Tutti gli appuntamenti all’interno delle scuole saranno ripresi dalle telecamere della Peaktime per diventare un’istruttiva e divertente trasmissione televisiva che andrà in onda prossimamente su circuito nazionale. All’interno della trasmissione, oltre all’evento a scuola, interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il format e consigli per una sana e corretta alimentazione.



Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con Alma, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: Piazza leader mondiale nella produzione di utensili e strumenti professionali per la cucina, Giblor's, azienda di Abbigliamento Professionale che veste Bottura, lo chef numero uno al mondo, Cannavacciuolo e il francese Blanc, CNA Alimentare, Regione Marche e Unicam.