Gli studenti Unige potranno fare tirocinio presso la Prefettura

La Spezia - Il prefetto Maria Luisa Inversini ha sottoscritto con l’Università degli studi di Genova una convenzione per l’attivazione di tirocini formativi presso la Prefettura, rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea nel campo delle discipline giuridiche, economiche e sociali. I tirocinanti avranno, dunque, l’opportunità di fare esperienza in un contesto amministrativo di rilevante interesse sia dal punto di vista giuridico che sociale.

Saranno impegnati nella realizzazione di specifici progetti finalizzati a supportare gli uffici della Prefettura con particolare riferimento, in via sperimentale, all’attività del servizio di contabilità e gestione finanziaria, dell’area relativa all’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo e dell’ufficio di gabinetto. Gli studenti interessati possono acquisire notizie più dettagliate sui predetti progetti formativi attraverso il portale dell’Università ove sottoporre anche la propria candidatura.