Gli spezzini si (ri)godono i loro 6 metri a testa di verde pubblico

La Spezia - L'ultimo Dpcm ha dato l'ok all’accesso della cittadinanza ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, naturalmente con la rigorosa necessità di rispettare il divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo decreto, restano chiuse. E i sindaci possono disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle misure anti contagio. Ma quanto spazio verde pubblico hanno a disposizione gli italiani? Il Sole24Ore, che ha realizzato un'indagine in merito partendo da dati Istat, spiega che “la buona notizia è che in tutti i capoluoghi italiani i residenti hanno a disposizione più di un metro quadrato di spazi verdi. Le uniche due eccezioni sono rappresentate da Carbonia e Trapani, i cui residenti devono accontentarsi rispettivamente di 0,5 e 0,6 metri quadri. In altre parole, non possono permettersi di stare tutti contemporaneamente al parco mantenendo le distanze di sicurezza”. Riflessione quest'ultima – certo un po' paradossale -, formulata ipotizzando che, in virtù del distanziamento sociale, “ogni persona si muova stando nel centro di un immaginario quadrato della superficie di un metro quadro”.



Nella graduatoria nazionale, gli spezzini – inteso come residenti del capoluogo - se la cavano così così, con quasi 6 metri quadrati di verde pubblico a testa. 5.926 metri quadrati pro capite, per la precisione. Si tratta comunque del valore più alto a livello regionale, visto che la capitale levantina precede Genova (4.4 mq/pro capite), Imperia (3.1) e Savona (2.4). Un po' più di verde per i vicini apuani, che a Massa possono scorrazzare in 6.6 metri quadrati di parchi a testa. La Spezia può contare, nel dettaglio, su 140.200 metri quadrati di grandi parchi pubblici, 316.900 mila metri quadrati di verde attrezzato e 95.300 metri quadrati di verde storico. La città italiana con la maggior quantità di verde pro capite è Matera, con ben 986 mq a residente. “Ad incidere sono soprattutto i 59 milioni di metri quadrati di verde storico. Ovvero parchi, ville e giardini cui il codice dei beni culturali e del paesaggio riconosce un valore storico”, spiegano dal Sole. La città della Basilicata è seguita da Gorizia (124 mq/pro capite) e Pordenone (86).