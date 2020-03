Gli spezzini e le norme: come è cambiata la vita

La Spezia - Spostamenti fuori provincia quasi azzerati, probabilità di incrociare altri individui crollate e distanza da casa dimezzata nelle occasioni di uscita. Così è cambiata la vita degli spezzini da un mese a questa parte. Da quando cioè sono entrate in vigore le prime restrizioni legate al diffondersi del virus Sars-Cov-2. Il 23 febbraio scorso la Regione Liguria imponeva la chiusura della scuole, dei cinema e dei teatri e l'annullamento di ogni manifestazione pubblica. Non c'erano ancora casi conclamati in regione, ma pochi giorni prima a Codogno si era iniziato a parlare del primo caso di contagio domestico e a Lodi e Padova erano state create le zone rosse.



Parte da qui lo studio dell'Università di Torino per il suo Covid-19 Mobility Monitoring project su dati offerti da Fondazione Isi e Cuebiq. Grazie al tracciamento volontario di oltre 150mila utenze di telefonia mobile, sei studiosi (Emanuele Pepe, Paolo Bajardi, Laetitia Gauvin, Filippo Privitera, Ciro Cattuto e Michele Tizzoni) hanno potuto dare una misura quantitativa di come i decreti del governo Conte che si sono susseguiti nelle ultime settimane abbiano cambiato la vita degli italiani. Ne nasce un quadro che aiuta a trarre conclusioni anche sul piano locale. La prima è che il vero cambiamento avviene a partire dal 9 marzo con l'estensione di tutto il territorio nazionale a zona arancione che il giorno prima era stata applicata alla Lombardia più altre 11 province del Nord.



Quello che succede alla Spezia è che gli spostamenti fuori provincia calano di almeno il 50%, ma in pratica di molto di più. Nelle prime settimane di allarme il ritmo era stato meno brusco. Con le disposizioni del 23 febbraio il taglio dei viaggi fuori dal proprio territorio era stato del 10%, mentre la settimana successiva era salito al 20%. Con la campagna #iorestoacasa si è raggiunta la vera svolta, di cui peraltro ancora si attende il riscontro in fatto di calo dei contagi. Da allora, spiega ancora lo studio, i dati raccolti mostrano come il distanziamento sociale sia stato messo in pratica facendo calare le occasioni di prossimità di oltre il 25%. Lo studio, con i dati incrociati di Gps, celle agganciate e bluetooth, ha stabilito come le possibilità per due o più utenti di rimanere nella stessa area di 50 metri di raggio per più di un'ora siano calate di un quarto.



Infine il raggio di distanza massima per spostamento individuale. Dopo aver attribuito come provincia di residenza quella in cui ogni utente appariva più spesso durante la notte, gli studiosi hanno circoscritto un perimetro entro il quale ci si muoveva prima e dopo il decreto che ha limitato gli spostamenti personali. Gli spezzini sono passati in media da 4.5 km a meno di 3 entro il 29 febbraio; poi a meno di 2.5 km prima del decreto dell'11 marzo, dopo il quale gli spostamenti medi non arrivano ai 2 km.





Presto dovrebbero essere disponibili dati ancora più puntuali. Queste statistiche sono a disposizione degli studiosi di tutti il mondo ora che anche altri Paesi utilizzano questo tipo di misure per contenere il contagio a livello mondiale. “È importante sottolineare che le misure in atto non hanno precedenti: misurare l'effettiva riduzione di flussi, la riduzione della densità di contatti fra individui, e l'andamento temporale di tali quantità può informare modelli predittivi ma anche informare misure simili che verranno man mano prese da altri governi – ha detto Ciro Cattuto, docente e condirettore di Fondazione Isi - In questa ottica, il nostro rapporto è stato reso disponibile ai colleghi di tutto il mondo nel minor tempo possibile, mentre lavoriamo a perfezionare le analisi e integriamo i contributi di altri gruppo che stanno lavorando su dati di mobilità ad alta risoluzione”.



ANDREA BONATTI