Gli ordini degli infermieri: "Troppi concorsi allontanano i candidati dall'Asl di riferimento"

La Spezia - Trenta posti da infermiere a tempo determinato per un anno in Asl 5. Una nuova disposizione sulla quale, in una lettera congiunta indirizzata anche all'Asl, sono intervenute anche le sezioni spezzine dell'Ordine professionale degli infermieri della Spezia e la Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica. Nella missiva spiegano: "Negli ultimi tempi abbiamo notato che molte aziende, anche della nostra Regione, emettono bandi di assunzione a tempo determinato della durata di almeno un anno, in alcuni casi anche di tre anni. Questa opportunità è sicuramente preferita dal personale sanitario delle nostre professioni non ancora ‘stabilizzato’ e alla ricerca di una sicura collocazione lavorativa, certamente preferibile ad altre forme di assunzione, come quelle previste dai recenti Decreti su emergenza Covid".

"In particolare - proseguono - questa nostra richiesta diventa attuale vista la assenza di graduatorie utili, non solo locali ma anche regionali dalle quali poter attingere, per la quasi totalità delle professioni sanitarie che rappresentiamo. Il nostro timore è che molti dei professionisti potenzialmente interessati all’assunzione, in particolare fra i neo laureati, scelgano di andare in altre aziende, valutate le opportunità e i relativi confronti".