Gli orari dei cimiteri comunali spezzini

La Spezia - L’amministrazione comunale, a seguito delle richieste di informazioni pervenute, ricorda gli orari di apertura e di chiusura dei cimiteri spezzini.



Il cimitero dei Boschetti, nel periodo invernale quindi fino al cambio dell’ora legale, resta dunque aperto nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, mentre nei giorni feriali resta ininterrottamente aperto dalle ore 8 alle ore 17 (in estate la chiusura è posticipata alle ore 18).



È stato inoltre abolito il giorno di chiusura in tutti i cimiteri frazionali.



Nello specifico, i cimiteri di Biassa, Fabiano Alto, Campiglia, Cadimare, Pitelli, Isola, Pieve di San Venerio, Pieve di Marinasco e Marola Acquasanta, questi resteranno aperti dalle ore 8 alle ore 17 (durante i mesi invernali) e dalle ore 8 alle ore 18 (durante i mesi estivi).



Per il solo Cimitero dei Boschetti nei giorni 19 marzo (Santo Patrono), Pasqua e lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 8 dicembre, 25 e 26 Dicembre, l’apertura è prevista dalle ore 8 alle ore 12.