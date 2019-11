Gli operatori del mercato chiedono di poter lasciare i banchi in piazza quando scatta l'allerta meteo

La Spezia - Poter lasciare i banchi in piazza in caso di allerta meteo di particolare rilevanza per evitare di mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori e di creare intralcio alla viabilità, già parecchio congestionata nelle giornate di pioggia.

E' quello che chiederanno alcuni operatori del mercato di Piazza Cavour tramite i portavoce Bryan Herdocia e Cosetta Fontana all'amministrazione comunale e alla Protezione civile nel corso di una riunione richiesta oggi.



In questo modo, attraverso un'intesa e un coordinamento da trovare con gli enti pubblici, si vogliono tutelare gli operatori limitando gli spostamenti dal magazzino alla piazza e viceversa in giornate in cui la pioggia è più intensa oppure quando il vento sferzante rischia di far cadere vasi, tegole o pezzi di cornicione addosso agli operatori, alla merce o ai carri.