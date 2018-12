Gli ex arsenalotti si ritrovano per un pranzo che profuma di rimpatriata

La Spezia - Hanno fatto la storia dell’Arsenale spezzino e del Gruppo Navi Uso Locale per quasi un cinquantennio: gli ex Ufficiali dirigenti dell’Ufficio Porto, i Comandanti dei rimorchiatori con i vari nostromi e amici, si sono ritrovati alla trattoria “I contadini” a Rebocco per un revival degli anni passati. Non sono mancati anche i momenti d’emozione, in un clima di grande festa e goliardia nel rievocare simpatici episodi che hanno contraddistinto la vita lavorativa di un Comando militare determinante per i programmi strategici della base navale. Ecco i presenti alla simpatica rimpatriata: Michelangelo Accardo, Roberto Accardo, Salvatore Bellavia, Silvio Bendinelli, Raffaele Cimmino, Giacomo De Santis, Claudio Degano, Salvatore Ena, Rocco Emma, Pino Faedda, Domenico Fazzone, Carmine Gorga, Giuseppe Ignarro, Pietro Ingegneri, Paolo Imovilli, Pasquale Manca, Bruno Martini, Paolo Mazzetta, Salvatore Mingione, Michele Montella, Augusto Morghen, Loris Pennini, Giovanni Perretta, Angelo Piscitelli, Francesco Todaro, Mario Scalone, Giancarlo Rossi, Salvatore Piro, Enrico Santoni, Gianni Santoro, Vieri Sostegni, Enrico Spinardi, Vittorio Vecchi, Ermenegildo Vecchio, Giancarlo Zante.