Gli avvocati spezzini in campo contro il coronavirus

La Spezia - Gli avvocati spezzini hanno deliberato di donare una somma di denaro a favore alla Protezione Civile provinciale per contribuire all'acquisto del materiale necessario a far fronte alla drammatica emergenza sanitaria. Attraverso tale prima iniziativa gli avvocati vogliono soprattutto manifestare la presenza ed il sostegno tangibile - alieno da qualsiasi enfasi e retorica - a tutti coloro che stanno vivendo questo terribile momento, e in particolare alle numerose persone che, per lo svolgimento della loro attività, si trovano in prima linea e devono disporre dei presidi necessari per operare in sicurezza.