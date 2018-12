Gli auguri del presidente della Provincia Cozzani ai Vigili del Fuoco

La Spezia - Il Presidente Giorgio Cozzani visita la caserma dei Vigili del Fuoco della Spezia per portare gli auguri natalizi di tutta la Provincia agli eroi del nostro quotidiano. “Gli auguri più sentiti e riconoscenti: i nostri Vigili del Fuoco sono una colonna e una certezza su cui contare in tutti i momenti più complicati delle nostre vite di individui e di comunità” dichiara il Presidente Cozzani. “Vivere insieme a loro qualche istante di gioia e di convivialità è un vero regalo di Natale. Grazie per tutto ciò che fate per noi e per la vostra solida vicinanza”.